Monta sui social la protesta dei pastori sardi che a tre anni esatti dalla clamorosa protesta per il prezzo del latte. In ginocchio per il caro energia e l’impennata dei costi delle materie prime i pastori scenderanno in piazza con trattori e mezzi agricoli lunedì prossimo 14 febbraio, dove alle 18 terranno un presidio sulla statale 131 dcn, all’altezza del ponte tra Bitti e Sologo, poco dopo Nuoro. E’ previsto un blocco temporaneo dell’arteria viaria con presumibili rallentamenti del traffico in direzione Olbia. “Vista e considerata la totale assenza delle istituzioni e il continuo parassitare di tutte le associazioni di categoria, ancora una volta a distanza di tre anni dalla clamorosa protesta del latte – scrive uno dei portavoce dei pastori senza bandiere – ci vediamo costretti a scendere di nuovo in strada per tutti i nuovi insostenibili rincari e l’aggravarsi di tutte le problematiche che da anni attanagliano il nostro settore”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it