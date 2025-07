Tagli agricoltura, Rubiu allarmato: “Privi di ogni logica, è inaccettabile”

Anche il consigliere di Fdi Gianluigi Rubiu si scaglia contro la manovra dell'Unione Europea: "Per i nostri giovani investire in agricoltura diventerà impossibile"

Fronte unito tra maggioranza e opposizione relativamente ai tagli all’agricoltura messi in atto dall’Unione Europea. Oltre all’assessore Satta, anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu è intervenuto sulla questione.

“I numeri presenti nel Quadro Finanziario Pluriennale del Parlamento Europe rappresentano un attacco diretto al mondo agricolo e, in modo particolare, alle regioni come la Sardegna, dove l’agricoltura non è solo un settore economico, ma parte fondamentale dell’identità e della tenuta sociale dei territori interni” sottolinea Rubiu.

Un quadro drammatico quello tracciato dal consigliere che ha riconosciuto quanto diventerà insostenibile per i giovani, e non solo, investire nell’agricoltura: “Un taglio delle risorse imprevisto e privo di qualsiasi logica. Il futuro dell’agricoltura in Sardegna sarà segnato inevitabilmente. Per i nostri giovani investire in agricoltura diventerà impossibile”.

“È inaccettabile che, nel silenzio generale, si pensi di affondare un comparto già provato da crisi di mercato, costi in aumento e calamità climatiche. L’Europa non può scaricare sui territori rurali le conseguenze dei propri fallimenti strategici” ha concluso.

