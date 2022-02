Bruttissimo episodio antisportivo durante la partita pareggiata ieri pomeriggio dal Cagliari contro l’Empoli. Ieri, all’inizio del secondo tempo (66′ minuto circa) match quasi terminato, l’attaccante dei toscani Patrick Cutrone è stato colto dalle telecamere dell’emittente a pagamento Dazn mentre insultava in maniera meschina il portiere del Cagliari Alessio Cragno. Appena rientrato in panchina dopo la sostituzione, Cutrone non ha infatti trovato di meglio che offendere il portiere rossoblù, riferendosi ad un suo disturbo del linguaggio («questo balbuziente di m…», si intuisce dal labiale).

Le immagini – molto evidenti – che inchiodano Cutrone hanno suscitato lo sdegno dei tifosi e della società rossoblù. Tra gli addetti ai lavori, il primo ad accorgersi d quanto accaduto e a riversare sui social le immagini incriminate è stato il giornalista cagliaritano Fabrizio Serra, di cui riprendiamo il post.

La vicenda si è poi chiusa con le scuse telefoniche fatte da Patrick Cutrone ad Alessio Cragno (obbligate dalla figura pessima fatta dall’attaccante) che hanno in parte attenuato lo sdegno per questo episodio antisportivo.

