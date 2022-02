Tentativo di violenza sessuale nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel lungomare Poetto di Quartu Sant’Elena. Un uomo – probabilmente uno straniero – avrebbe aggredito una ragazza di 17 anni, trascinandola in spiaggia per abusare di lei. L’uomo avrebbe sorpreso la ragazza che camminava da sola sul litorale dopo aver trascorso la serata in uno dei chioschi del lungomare di Quartu. Sulla spiaggia, non distante dallo stabilimento balneare della Guardia di Finanza, l’avrebbe buttata per terra per farle violenza. La giovane però avrebbe reagito urlando e riuscendo a divincolarsi dalla presa. L’uomo a quel punto sarebbe così scappato portandosi via il cellulare della ragazza.

I carabinieri di Quartu che hanno raccolto le dichiarazioni della ragazza stanno indagando per individuare l’autore della tentata violenza. Non ci sarebbero testimoni.

