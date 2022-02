“Non avevo nessuna intenzione di offendere”. Lo ha ribadito più volte Davide Urgu, uno dei protagonisti della insulsa scenetta del formaggio andata in onda nei giorni scorsi su Canale 5 nella trasmissione pseudo comica Paperissima Sprint.

In questo video, insieme al padre Benito Urgu, il caratterista spiega come è andata la vicenda: la scenetta, in cui lui interpretava un pastore altoatesino che parla in lingua sarda, non era prevista dal copione ma sarebbe stata improvvisata.

Benito Urgu, che più volte ha interpretato il personaggio del sardo nei programmi Mediaset, prende le difese del figlio, spiegando che in questi casi tutto viene fatto per regalare un sorriso agli spettatori, ma d’ora in poi consiglia prudenza al figlio. Davide Urgu – visibilmente imbarazzato – ribadisce la sua buona fede e si dice amareggiato per come la vicenda è stata riportata dai giornali online. “Non avevo nessuna intenzione di offendere”.

Al di là della ovvia e innegabile buona fede del protagonista, resta discutibile la sistematica necessità, per gli artisti comici sardi, di portare in scena degli insulsi e datati stereotipi pur di fare qualche comparsata nelle tv nazionali.

