“La cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, i quartieri. Anche quando vado nelle altre città l’unica cosa che mi piace fare è guardare le case” dice Nanni Moretti in Caro Diario. Perché le case racchiudono la storia di una città, ne incarnano il genius loci più di ogni altro monumento.

Tra le abitazioni di Cagliari ce n’è una, in particolare, che appartiene alla storia della città, forse per la posizione prominente, per la nobiltà della struttura o per il suo angelo bianco ad ali spiegate, posto proprio in cima all’ultimo parapetto.

E’ Villa Congiu, ubicata nel tratto finale del Corso Vittorio Emanuele, dietro un’imponente cancellata nera che la protegge, circondata da un parco alberato e in posizione arretrata rispetto agli altri palazzi del Corso.

La struttura è imponente e maestosa. Non a caso la villa è stata a lungo destinata a edificio di rappresentanza: prima sede della Prefettura negli anni ‘43-’45, successivamente della Banca d’Italia, negli anni ’50 sede dell’Ufficio Regionale del Lavoro, restaurata nel ’68, per vent’anni sede del Rappresentante del Governo presso la Regione Sarda e poi sede della Regione fino al ’99.

Costruita nel 1897 grazie ad un progetto di Dionigi Scano su un leggero declivio collinare. Come tutte le ville dell’alta borghesia fu eretta in un’area all’epoca non urbanizzata, isolata proprio con l’intento di sottolineare lo status sociale della proprietà.

Conosciuta anche come Villa Pattarozzi, Villa Congiu deve il nome a Luigi Congiu, avvocato di Macomer, deputato negli anni 1909-1924, che sposò Clotilde Cocco

Ortu, sorella del parlamentare e poi Ministro Francesco Cocco Ortu. A ereditare la residenza furono l’avvocato Mario Pattarozzi e Maria Cocco Ortu, figlia del Ministro Cocco Ortu, proprio dagli zii Luigi e Clotilde.

Negli anni ’30 era spesso frequentata dal poeta fondatore del Futurismo Filippo Tommaso Marinetti, amico del nuovo proprietario, Gaetano Pattarozzi, figlio di Mario.

La parte centrale della villa, caratterizzata nella parte alta della facciata da decorazioni Art Nouveau, è stata poi affiancata e integrata nel tempo da due corpi laterali che hanno occupato le terrazze preesistenti.

Dalle sue finestre si percepisce la posizione dominante, mentre la vista si spinge oltre gli alti palmizi e le jacarande dai fiori azzurro-violetto che fanno da cornice al viale d’ingresso centrale, fino a catturare scorci di mare e poi posarsi sulle montagne. Qui è stato girato il film S’Accabadora, di Enrico Pau.

Non è solo l’ubicazione a renderla imponente, ma anche la sua superficie di 700 mq disposta su due piani, con i 6.700 mq di terreno. Nel parco trovano spazio alcune pertinenze quali il deposito, la casa del custode ed ancora un ampio locale sul fronte opposto, adiacente l’oratorio dei Salesiani. Sul retro dell’edificio è presente un passaggio scavato nella roccia e lungo circa 37 m, utilizzato in guerra come rifugio per il personale della Prefettura.

Nell’ultimo decennio diversi imprenditori locali hanno palesato interesse all’acquisto della villa, ma nessuna trattativa ha finora avuto un esito positivo. Ora, per la prima volta, la proprietà ha scelto di affidare la gestione delle trattative di vendita a un team di esperti della P&S Property and Sales di Cagliari, nota per aver gestito negli anni svariate transazioni immobiliari di beni situati in edifici di valore storico, culturale e artistico, sottoposti al vincolo dalla Soprintendenza delle Belle Arti. Sicuri di poter presentare a una clientela locale, nazionale ed internazionale un immobile così prezioso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it