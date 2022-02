“Si tratta di un’affermazione grave, forse incompatibile con il suo ruolo al governo, e supportata da un dato completamente falso: in Sardegna la mortalità infantile (2,5 per 1.000 abitanti) è più bassa rispetto alla media nazionale (2,9), che è più bassa della media Ue (3,4)”. Lo scrive il giornalista del Foglio, Luciano Capone, in riferimento a quanto detto dal sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, nel lontano 2016.

Allòra, in Europa, la forte tensione tra Russia e Usa per l’annessione dell’Ucraina al territorio di Putin, aveva fatto sbottare l’esponente pentastellato, che diceva: “La NATO si prepara alla guerra contro la Russia per forzare l’ingresso dell’Ucraina nell’Organizzazione e per gli interessi egemonici mondiali degli Stati Uniti”. In linea generale, le posizioni del Movimento Cinque Stelle, comprese quelle del Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, erano assolutamente contrarie alla posizione “subalterna” dell’Italia rispetto all’alleanza politica e militare con gli Stati Uniti.

Oggi il foglista Capone fa rispuntare un video in cui Di Manlio sosteneva che la presenza di basi NATO in Italia vìola la “sovranità territoriale” e che, per via delle esercitazioni militari, in Sardegna la “mortalità infantile è più alta del 7% rispetto al quartiere Tamburi di Taranto”. Falso, dice il giornalista, e ora, dopo la visita di Di Maio a Kiev a sostegno degli Usa, il Movimento Cinque Stelle è in imbarazzo più che mai.

