È stato inaugurato la settimana scorsa a Poggio dei Pini il “Centro Studi Nazionale della Cultura Enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli Alimenti e delle Bevande”. A crearlo l’associazione di promozione sociale Epulae presieduta dal giornalista enogastronomo Angelo Concas, in sinergia con la Cooperativa Poggio dei Pini e il supporto di aziende dell’eno-agroalimentare italiano e di tanti altri sostenitori.

Tra le iniziative in programma – si legge nella presentazione del centro sulla rivista specializzata FoodMoodMag – nei prossimi mesi corsi per diventare Maestro Sommelier Enogastronomo e di Analisi Sensoriale degli Alimenti e delle Bevande – che consentiranno ai corsisti di imparare a degustare in maniera professionale, vini, distillati, liquori, birre, acque minerali, salumi, formaggi, mieli, oli extravergini di oliva, pani, tè, caffè. Ma anche presentazioni di libri a tema enogastronomico, proiezioni di film sul mondo del vino e della gastronomia, serate di lettura di poesie, il tutto accompagnato da degustazioni guidate di selezionati vini e di eccelsi prodotti dell’agroalimentare.

Sono inoltre previsti anche corsi didattici per scoprire la cucina rurale italiana, durante i quali i corsisti potranno vedere all’opera degli chef professionisti. Il centro studi organizzerà anche convegni di enogastronomia e mostre di prodotti vinicoli e agroalimentari della Sardegna e di altre regioni italiane ed estere. Infine è presente un’esposizione permanente ( “Pezzi da 90 dell’Enologia e dell’Agroalimentare Italiano”) e una piccola biblioteca con dei libri attinenti alla cultura enogastronomica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it