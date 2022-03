È stata istituita in Sardegna una unità di crisi per raccogliere aiuti economici e beni di prima necessità per il popolo ucraino. L’iniziativa è del consolato onorario di Ucraina, guidato da Anthony Grande che in un comunicato stampa invita comuni, associazioni e privati a coordinarsi con lo stesso consolato per la registrazione degli ingressi in Sardegna dei profughi ucraini che scappano dalla guerra.

La sede dell’unità di crisi è a Cagliari, in viale Regina Margherita 51.

A gestire le donazioni – finalizzate esclusivamente agli aiuti diretti – sarà lo stesso consolato che ha messo a disposizione un conto corrente intestato all’Associazione ucraina in Sardegna per i versamenti. Per le informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 3343607104 e alla mail emergenza@consolatoucrainasardegna.it.

