Dopo la legge di stabilità si penserà al rimpasto. Lo aveva dichiarato venti giorni fa il presidente Solinas. La Finanziaria, però, è stata approvata solo una settimana fa e i segretari di partito restano in attesa di una convocazione a Villa Devoto.

In ogni caso, entro il 20 marzo si terrà un vertice collegiale per avviare una serie di interlocuzioni bilaterali. Nel frattempo, oggi in Consiglio regionale è “saltata” l’elezione del presidente delle Commissione Autonomia. Non si è ancora trovato l’accordo, in maggioranza, sul successore di Pierluigi Saiu, che ha lasciato l’incarico per diventare capogruppo della Lega.

Dalle prime ipotesi, si pensa comunque a una, massimo due sostituzioni. Tra i posti che barcollano maggiormente, ci sono senza dubbio: Ambiente, Industria, Agricoltura, Enti locali e probabilmente anche Lavori pubblici. I nuovi incarichi verranno affidati a sei consiglieri tra Udc, Cambiamo e Italia Viva.

Nello stesso round rientrano anche le nomine delle direzioni generali che sono rimaste vacanti: Ambiente, Enti locali e Corpo forestale.

