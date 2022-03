“In un momento come questo, nel quale ci prepariamo ad accogliere centinaia di bambini, minori non accompagnati, orfani, ancor più sarebbe stato necessario avere il Garante regionale dell’infanzia, figura vacante da oltre un anno per l’inerzia del Consiglio regionale”. Lo sostiene la consigliera regionale del Gruppo Misto, Carla Cuccu, che oltre tre mesi fa ha sollecitato al presidente dell’Assemblea “il rispetto della legge regionale”. L’ultimo appello è arrivato il 14 febbraio anche da parte della Commissione regionale per le Pari opportunità.

“Non è accettabile che non si trovi un’intesa e si proceda con la convocazione del Consiglio per la nomina. In situazioni come quella che stiamo vivendo – afferma ancora Cuccu – il ruolo del Garante sarebbe importantissimo, l’accoglienza – sacrosanta- di questi minori viene accompagnata da procedure di affido che necessitano sicuramente di un coordinamento ed una vigilanza. Almeno nell’emergenza umanitaria – chiude la consigliera – mettiamo da parte ridicole contrapposizioni e procediamo al più presto alla nomina. Procediamo nel rispetto della normativa vigente, come per legge”.

