Qualche giorno fa nella trasmissione “Soliti Ignoti – Il Ritorno”, condotta su Rai1 da Amadeus, ha partecipato anche Antonio Usai, classe ’57, imprenditore cagliaritano trapiantato a Oristano, con una storia di grandi sacrifici alle spalle.

Antonio comincia giovanissimo a lavorare al mercato ittico: sveglia alle 3 del mattino. Ma mentre gli altri alle 9, dopo la doccia vanno a riposare, lui si mette a studiare e comincia ad occuparsi di pubblicità. Che abbia il pallino del marketing emerge quasi subito, in pochi anni diventa il primo distributore ittico di una grande azienda.

Lavora parallelamente per trentacinque anni nel mercato ittico e nella pubblicità, tanto da vincere anche dei premi nazionali come la “Miglior Campagna dell’anno Pubblicità Progresso” per l’Unicef del 1990. Con l’avvento del web e dei social, Antonio intuisce che quello è il settore del futuro e si butta a capofitto nello studio e nella sperimentazione della comunicazione sui social media.

I risultati non tardano ad arrivare e Antonio ora si dedica soltanto all’attività del marketing sul web e fonda il suo brand, che collabora per sua scelta esclusivamente con aziende e liberi professionisti della Sardegna e li aiuta ad acquisire più clienti grazie al marketing digitale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it