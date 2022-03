Per fronteggiare la crisi economica delle famiglie più bisognose, resa ancora più pesante dagli effetti della pandemia, è scesa in campo l’Associazione Calzolai Italiani che, appoggiata dagli assessorati alle Attività Produttive e Politiche Sociali del Comune di Cagliari, ha raccolto 450 paia di scarpe che saranno donate, per il tramite della Croce Rossa, a chi si trova in condizioni sociali svantaggiate.

È nata, così, la seconda edizione del Progetto Pollicino il cui capitolo finale è andato in scena nella mattina di oggi, venerdì 4 marzo 2022, in piazza San Bartolomeo, alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia e dell’Assessora alle Politiche Sociali, Viviana Lantini, il presidente di Calzolai Italiani, Simone Usai ha formalmente donato le scarpe raccolte ai rappresentanti della Croce Rossa.

“Nonostante anche loro stiano attraversando un momento non semplice – ha spiegato l’assessore Sorgia – gli artigiani hanno voluto pensare alle fasce più deboli e dopo aver raccolto, tra novembre e dicembre, le scarpe ancora utilizzabili, oggi ne fanno dono alla Croce Rossa. Noi, così come le Politiche Sociali, ci siamo messi subito a disposizione per dare un supporto in modo da regalare, a chi soffre, un piccolo sorriso”.

Soddisfatta a felice della generosità dei cagliaritani e per l’iniziativa dei calzolai anche Viviana Lantini. “Stiamo assistendo ad una nuova dimostrazione di grande solidarietà da parte dei cittadini e soprattutto dagli artigiani. Anche loro sono stati molto colpiti dalla situazione attuale, ma nonostante questo non hanno voluto far mancare il loro appoggio a chi ha pagato conseguenze anche peggiori”.

“Questo – ha precisato Simone Usai – è un piccolo gesto fatto da chi non vive certo nell’oro ma che ha voluto pensare ai più bisognosi. E allo stesso tempo riusciamo a dare un sorriso a qualche famiglia e una nuova vita alle scarpe. Sono state oltre 5.000 le paia di scarpe raccolte nel resto d’Italia ma noi abbiamo fatto la nostra parte con le 450 paia che andranno, speriamo, a far felici tante persone”.

A prendere in carico materialmente la fornitura di scarpe sono stati i rappresentati del Direttivo della Croce Rossa di Cagliari che, successivamente, provvederanno alla distribuzione.

“Non lo consideriamo un piccolo gesto – ha concluso Cristina Contu della Croce Rossa – perché per una parte degli oltre 4.000 assistiti che abbiamo, sarà un grande dono”.

