Si è tenuta nel centro polifunzionale di Cabras, tra venerdì 4 e sabato 5 marzo, la prima tappa di avvicinamento ad Archeologika 2022, la seconda edizione del progetto pensato dall’assessorato del Turismo della Regione Sardegna, in collaborazione con la Fondazione Mont’ e Prama, per promuovere a livello nazionale e internazionale l’immagine della Sardegna e del suo immenso patrimonio archeologico.

Sono stati due giorni di scambi, dibattiti e idee, a cui hanno partecipato numerosi specialisti del settore, l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni e moltissimi esponenti delle istituzioni (tra i quali il rappresentante del Ministero della Cultura per la Sardegna, i Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le provincie di Sassari e Nuoro e il presidente dell’Anci regionale). L’evento è stato l’occasione per l’insediamento della neonata Commissione Scientifica della Fondazione, composta da Christian Greco, Fulvia Lo Schiavo, Gert Burgers, Simonetta Angiolillo e Pierpaolo Forte e che avrà il compito di scegliere il nome del primo Direttore dell’istituto nato il primo luglio 2021. Le domande pervenute sono ventiquattro da tutta Italia.

La due giorni è stata un’occasione di incontro, di dialogo e di confronto particolarmente significativa. Un centinaio di operatori si sono ritrovati a Cabras per fare il punto sugli sviluppi nella gestione del settore culturale e archeologico.

Sono intervenuti archeologi e docenti universitari, Andrea Abis (Sindaco di Cabras), Gianni Chessa (Assessore regionale del Turismo), Patricia Olivo (Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Sardegna), Monica Stochino (Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari), Bruno Billeci (Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro), Anthony Muroni (Presidente della Fondazione Mont’e Prama), Emiliano Deiana (Presidente Anci Sardegna), Maurizio De Pascale (Presidente della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano), Alberto Moravetti (Presidente designato del Comitato Scientifico della Fondazione Mont’e Prama), Emanuele Lilliu (Presidente della Fondazione Barumini Sistema Cultura) e Giorgio Murru (Direttore Scientifico di Archeologica 2022).

Grande soddisfazione per il Presidente della Fondazione Anthony Muroni: “Abbiamo una grande responsabilità, perché grandi sono gli obiettivi. Siamo chiamati a lavorare in sinergia, con un approccio trasparente, per risolvere le difficoltà che da tempo bloccano lo sviluppo della nostra terra.

Mont’e Prama è una sfida che vogliamo vincere e il nostro impegno è massimo affinché si realizzino risultati concreti, anche grazie alla decisiva collaborazione della figura del direttore che a breve verrà nominato”.

“Si tratta per Cabras di un giorno speciale – ha affermato con convinzione il Sindaco di Cabras Andrea Abis -. Dopo gli eventi che solo lo scorso anno turbavano gli equilibri, oggi Ministero, Regione e Comune programmano insieme il futuro del territorio all’interno della Fondazione. Cabras scommette su un modello di sviluppo fondato sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale che comprenda l’intero bagaglio dei valori locali”.

Entusiasta anche l’assessore Regionale al Turismo Gianni Chessa: “Questa due giorni, che è l’anteprima di un grandissimo evento che guiderà Archeologika 2022 nella splendida cornice del Bastione Saint Remy di Cagliari, getta le basi per una promozione dei siti archeologici adeguata alla richiesta, diventando promotrice di iniziative volte a rendere la nostra isola più attraente anche a livello turistico”.

