Ieri a Cagliari, a conclusione di una serie di accertamenti svolti su strada, una 42enne del luogo, con precedenti denunce a carico, è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel primo pomeriggio di ieri in via Sonnino, la donna è salita su un autobus in servizio pubblico senza indossare la mascherina, e si è rifiutata di farlo anche dopo l’espresso invito dell’autista ad utilizzarla. La stessa si è opposta poi con decisione all’invito a scendere dal veicolo, impedendo di fatto il proseguo del servizio pubblico per diversi minuti.

Sono così intervenute le forze dell’ordine, su disposizione della centrale operativa di via Nuoro, dopo la chiamata effettuata dall’autista. La donna si è rifiutata di fornire indicazioni sulla propria identità personale ed è stata pertanto condotta presso gli uffici dell’Arma, per una compiuta identificazione e la verbalizzazione di quanto accaduto.

