Sono tanti i messaggi allarmistici sensazionalistici, al limite del procurato allarme, che stanno circolando in questi giorni in Sardegna, soprattutto nei gruppi di WhatsApp.

Alcuni, smentiti dai fatti, annunciavano uno sciopero “di quindici giorni” degli autotrasportatori. Se fosse stato confermato, un blocco così prolungato avrebbe portato a una mancanza di materie prime, negli scaffali dei supermercati e al distributore. Lo sciopero, se ci sarà, sarà comunque meno invasivo.

Un’altra notizia non confermata, che circola in queste ore, è legata alle attività del porto. Il messaggio dice che verranno bloccate per quindici giorni. Niente di vero, fortunatamente. Le attività portuali continuano a garantire continuità. Ma le informazioni gonfiate, intanto, esasperano gli animi, creando ansie, preoccupazioni e lunghe file dei cittadini negli snodi della distribuzione al dettaglio.

