In occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Donna, la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Cagliari Susanna Pisano, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Pierluigi da Palestrina di Cagliari, promuove lo spettacolo didattico “Scritta, parlata o suonata è sempre la solita musica…educa alla parità”, in programma sabato 12 marzo alle ore 9,30 all’Auditorium del Conservatorio.

L’evento, organizzato dalla Consigliera assieme all’associazione Giulia Giornaliste e alle segreterie territoriali di Cigl, Cisl e Uil, è rivolto alle scuole del territorio e si inserisce nell’ambito della promozione di iniziative educative e di sensibilizzazione previste dal Protocollo metropolitano per una cultura del rispetto della parità e contrasto agli stereotipi di genere, con l’obiettivo di evidenziare il ruolo femminile nelle arti, nella letteratura e nella musica.

La mattinata, che avrà inizio con i saluti istituzionali e una presentazione della Consigliera, includerà letture di brani ed esecuzioni musicali per pianoforte, violino, chitarra e archi, con la partecipazione degli studenti del Conservatorio.

“Abbiamo rivolto questo invito a tutte le scuole del territorio metropolitano nella speranza di intercettare, in questo periodo di generale sofferenza, il bisogno dei giovani di coniugare l’attività didattica con la leggerezza del momento artistico” spiega la Consigliera Pisano.

Il Protocollo metropolitano per una cultura del rispetto della parità e contrasto agli stereotipi di genere è stato sottoscritto dalla Consigliera di Parità, dalle segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil, dall’Associazione nazionale Giulia Giornaliste e dalle sigle datoriali territoriali di Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confimprese e Confprofessioni.

