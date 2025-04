Banco di Sardegna, approvato il bilancio 2024: Farre confermato presidente

L’assemblea ordinaria del Banco di Sardegna, gruppo Bper Banca, riunita a Sassari, ha approvato il bilancio d’esercizio 2024 e la distribuzione di dividendi per un importo complessivo di 75.880.070,70 euro.

Il dividendo unitario sarà di 1,42357 euro per ciascuna azione ordinaria e di 1,70828 euro per ciascuna azione privilegiata. Il pagamento è previsto a partire dal 21 maggio 2025, con data di “stacco” cedole fissata per il 19 maggio 2025.

Nel corso dell’assemblea è stata anche definita la nuova composizione degli organi sociali per il triennio 2025-2027. Gianfranco Farre è stato confermato presidente del consiglio di amministrazione, mentre Elvio Sonnino ricoprirà la carica di vicepresidente.

Completano il CdA: Elena Conforti, Maria Grazia Dessì, Simone Marcucci, Alessio Marras, Grazia Orlandini, Gian Battista Piana e Luca Saba.

Alla guida del collegio sindacale è stato nominato Giovanni Ghi, affiancato dai sindaci effettivi Luigi Attilio Mazzocchi e Donatella Rotilio, e dai supplenti Giorgia Butturi e Luigi Fontana.

