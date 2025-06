Bonus nascita semplificato, Bartolazzi: “Puntiamo molto sul provvedimento”

Incentivi per i nuovi nati di residenti dei comuni con meno di 5mila abitanti, o per chi deciderà di trasferire la propria residenza in tali centri

Arrivano delle nuove linee guida semplificate per la concessione dei contributi per ogni nuovo nato, bambino adottato o affidato ad una famiglia sarda che risiede o decide di trasferire la sua residenza in un comune con meno di 5mila abitanti. A renderlo noto è stato l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi.

“A partire da quest’anno le risorse in capo alla misura anti-spopolamento saranno trasferite ai comuni in due tranche di pari importo – spiega Bartolazzi – previa verifica degli ultimi dati Istat sul numero dei bambini residenti nei piccoli paesi a partire dal 1° gennaio 2025 e conseguente individuazione del fabbisogno per ciascun comune”.

“Puntiamo moltissimo su questo provvedimento – continua l’assessore – per arginare il fenomeno dello spopolamento nei piccoli centri dell’isola. Per questo abbiamo deciso di garantire l’erogazione dell’importo massimo disponibile per ciascun bimbo avente diritto fino al quinto anno di età“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it