Dal 31 marzo al 2 aprile presso l’hotel Taloro di Gavoi si terrà il Camp Giovani di Acli Sardegna dedicato agli under 32. Sarà un momento di formazione per capire l’importanza del mettere sé stessi al servizio degli altri e comprendere e apprezzare il valore del volontariato, dell’associazionismo e della cittadinanza attiva.

Sono infatti questi gli obiettivi del Camp Giovani organizzato dalle Acli della Sardegna nell’ambito del progetto Il Welfare sardo nell’epoca della consapevolezza pandemica cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna.

Si tratta di un progetto di educazione non formale dedicato a quaranta ragazzi di età compresa tra i 18 ei 32 anni: i giovani vivranno a stretto contatto per tre intense giornate, e avranno l’occasione di confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni, del mondo del terzo settore, esperti e volontari. Potranno quindi condividere esperienze virtuose di volontariato e cittadinanza attiva, scoprire nuove modalità di lavoro, partecipato e attivo. Durante il Camp sono previste tre giornate di incontri e tre laboratori tematici.

Al centro degli incontri quotidiani ci saranno le tematiche relative alla cittadinanza attiva, al volontariato, all’associazionismo e alla condivisione di idee per lo sviluppo di progetti sociali utili per le comunità di appartenenza. Tra gli obiettivi specifici del Camp ci sono l’acquisizione di consapevolezza personale, sociale e politica; una sensibilizzazione generale verso i temi ambientali; lo sviluppo di un senso maggiore di appartenenza al territorio e alla comunità. La tre giorni sarà inoltre l’occasione per conoscere ed entrare in contatto con realtà associative impegnate nelle proprie comunità per promuovere progetti sociali volti al bene comune.

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 marzo. Per partecipare al campo è necessario compilare il form disponibile al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFGQMWBuO1ukP_Gq5z-Be6GYL_G4_xjxIYzAoWuo5U7VoAhA/viewform?usp=sf_link

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa, all’indirizzo di posta elettronica aclisardegnaformazione@aclisardegna.it o chiamare il numero 07043039.

