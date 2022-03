Open Campus, società spin off di Tiscali che si occupa di percorsi di open innovation, formazione sulle competenze digitali e coworking, presenta LeaderShe Camp, evento gratuito di formazione sulla leadership al femminile rivolto a 20 ragazze dai 18 ai 25 anni, realizzato in collaborazione con Tlon e il supporto di Innois, la piattaforma per l’innovazione della Fondazione di Sardegna.

Cosa significa avere vent’anni, essere una ragazza e immaginare il proprio futuro? LeaderShe Camp partirà proprio da questa domanda per accompagnare le 20 giovani donne selezionate in un percorso di crescita che nasce dall’analisi dei propri desideri e obiettivi e si conclude con la scrittura di un manifesto d’intenti. Una full immersion di 4 giorni durante la quale si affrontano tematiche come stereotipi di genere e bias cognitivi, educazione finanziaria e reazione alla crisi, competenze di leadership e work-life balance, creatività e lettura dei dati.

Nel corso del laboratorio le partecipanti avranno modo di incontrare imprenditrici, giornaliste, filosofe, influencer, scrittrici, attiviste: donne che in Italia sono in prima linea nella costruzione e divulgazione di nuovi modelli di leadership femminile e che saranno le loro docenti e mentor. Tra queste, Maura Gancitano, scrittrice e filosofa, fondatrice del progetto Tlon, Azzurra Rinaldi, economista femminista, esperta di Gender Economics, Chiara Battaglioni, professional organizer, Francesca Parviero, learning experience designer che ha portato in Italia il metodo Designing Your Life.

Il programma è arricchito dai contributi da remoto di Donata Columbro, giornalista ed esperta di dati, Valeria Fioretta (in arte @gynepraio) content creator e scrittrice, e Francesca Cavallo, imprenditrice e autrice di best seller.

All’interno di LeaderShe Camp sono previsti anche tre momenti aperti al pubblico in presenza su registrazione e trasmessi in diretta streaming sui canali social di Open Campus: 3 incontri tra chiacchiere e ispirazione con altrettante ospiti d’eccezione che si racconteranno “sul divano” a partire dalla domanda: A vent’anni come immaginavi il tuo futuro?

Martedì 15 marzo alle 16.30 Giulia Corona, in arte @SadZylla, che con le sue illustrazioni dà voce al lato più vulnerabile della Generazione Z su Instagram dove è seguita da 122 mila follower.

Mercoledì 16 marzo alle 16.30: Azzurra Rinaldi, economista femminista, esperta di Gender Economics e board member della European Women Association.

Giovedì 17 marzo: Elisa Mocci, Wedding Planner di fama internazionale che partendo dal nulla nel 2008 si è inventata un lavoro, superando forti crisi e senza mai perdere di vista il suo obiettivo.

Per partecipare agli incontri pubblici in presenza o seguire le dirette streaming, è disponibile la pagina dedicata https://leadershecamp.it/eventi-pubblici.

