Lo street artist Manu Invisible torna a farsi sentire, questa volta con un’opera diretta al presidente russo Vladimir Putin, che non ha alcuna intenzione di fermare i bombardamenti sui cieli dell’Ucraina, ormai in atto da due settimane.

Il messaggio, realizzato con quarzo e spray lungo il fiume che scorre a San Sperate, è molto semplice, ma carico di significato, come spiega nel suo post pubblicato sul suo profilo Facebook:

“Il tuo sguardo “Riflette” tutto il dolore che stai provocando.

Il tuo occhio “Riflette” le bandiere squarciate dagli spari.

Sotto un ponte che simboleggia l’unione tra le civiltà, ne dipingo la discordia.

Armi bianche contro armi nere.

Bianco perla contro grigio canna di fucile.

Petali di rosa levitanti, screziati di screzi.

“Rifletti” o Narciso, che non vuoi vedere altro che il tuo personale “riflesso”.

Azzurro come il cielo di Kiev che sovrasta il conflitto.

Giallo come la detonazione di una pace che non c’è mai stata.

Bellezza e bellico.

Innocenti e colpevoli.

Incivili contro civili.

Crocevia e via crucis.

Pace armata e guerre di pace.

Problemi e soluzioni.

Voglio una soluzione ai vostri problemi.

Ognuno “riflette” ciò che fa e ciò che fa, gli si “riflette””.

