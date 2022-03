Secondo il canonico Giovanni Spano, il nome Pirri deriverebbe dal greco πύρ (pir) che significa fuoco. Lo storico pensava sicuramente al fuoco simbolico del focolare domestico e mai avrebbe pensato alla insana abitudine di alcuni abitanti della Municipalità, novelli Nerone, di incendiare le automobili in sosta.

A rinverdire la etimologia della ridente località cagliaritana ci hanno pensato i vandali che anche stanotte hanno bruciato tre auto in sosta. Due squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco sono intervenute verso la una di notte in via Socrate per il rogo di due autovetture in sosta. La terza autovettura è stata danneggiata per irraggiamento.

I vigili, con il supporto di un’autobotte, hanno spento il rogo prima che le fiamme si potessero propagare ad altri vicini veicoli in sosta. Al termine delle operazioni di spegnimento hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area circostante e della sede stradale e avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per accertamenti di loro competenza.

