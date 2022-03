Aumentano ancora i contagi in Sardegna. Questo dato in controtendenza rispetto al resto d’Italia porta la nostra regione ad essere l’unica regione italiana ancora in “zona gialla”. Nell’isola si registrano oggi 3131 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 2754 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 16675 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (- 3), quelli ricoverati in area medica sono 330 ( – 2 ). 29118 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 518). Si registrano 8 decessi: due donne di 90 e 91 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una donna 92 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; due donne di 68 e 96 anni e due uomini di 79 e 81 anni, residenti nella provincia di Oristano e un uomo di 73 anni, residente nella provincia di Sassari.

