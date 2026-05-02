Bologna-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

La sfida Bologna-Cagliari, in programma domenica 3 maggio alle 12.30, rappresenta un crocevia decisivo per entrambe le squadre. In palio non ci sono solo tre punti, ma obiettivi stagionali che possono cambiare il volto del finale di campionato.
La formazione allenata da Vincenzo Italiano è chiamata a reagire per restare agganciata alla corsa al settimo posto, piazzamento che potrebbe garantire l’accesso alla Conference League in caso di successo dell’Inter in Coppa Italia. Sul fronte opposto, il Cagliari arriva all’appuntamento con maggiore serenità. La squadra guidata da Fabio Pisacane è vicina alla salvezza matematica, forte di un vantaggio rassicurante sulla zona retrocessione, con la Cremonese distanziata di otto punti. Ai sardi manca però ancora la certezza aritmetica, motivo per cui l’attenzione resta alta.
Probabili formazioni
Per la gara del Stadio Renato Dall’Ara, il Bologna dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, puntando su un tridente offensivo formato da Orsolini, Castro e Dominguez. A centrocampo spazio a Freuler, Ferguson e Pobega.
Il Cagliari dovrebbe invece rispondere con un 4-3-2-1, con il recuperato Mendy riferimento avanzato supportato da Folorunsho e Esposito, mentre in difesa ci saranno Mina e Rodriguez a presidiare il centro, mentre Palestra tornerà titolare a destra.
Bologna (4-3-3): Pessina; Zortea, Lucumi, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Dominguez, Castro. Allenatore: Italiano.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Gaetano; Esposito, Folorunsho; Mendy. Allenatore: Pisacane.
Dove vedere la partita
Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn. Gli abbonati con pacchetto combinato potranno seguirlo anche su Sky, attraverso il canale Zona Dazn 1.
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