Bologna-Cagliari, i convocati di Pisacane: recupera Mendy

Il Cagliari si prepara alla trasferta contro il Bologna con qualche acciacco, ma con tanto entusiasmo dopo il successo sull’Atalanta. In vista della gara della 35ª giornata di Serie A, in programma domenica 3 maggio alle 12.30 allo Stadio Renato Dall’Ara, il tecnico Fabio Pisacane ha convocato 21 calciatori.
Tra le novità più rilevanti figura il rientro di Paul Mendy, che torna a disposizione dopo aver smaltito un lieve problema muscolare accusato nella recente sfida contro l’Atalanta. Una presenza importante per gli equilibri della squadra in una fase decisiva della stagione, vista la doppietta con cui in 8 minuti ha messo in ginocchio la Dea.
Resta però lunga la lista degli indisponibili. Non prenderanno parte alla trasferta i lungodegenti Leonardo Pavoletti, Ryiad Idrissi e Mattia Felici, ai quali si aggiungono Gennaro Borrelli, Luca Mazzitelli e Othniël Raterink. Out dell’ultima ora anche Joseph Liteta, fermato da un affaticamento ai flessori della coscia destra.
Nonostante le assenze, lo staff tecnico punta a gestire al meglio le risorse disponibili per affrontare una partita decisiva per chiudere definitivamente il discorso salvezza.
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