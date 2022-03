Quarantotto ore per visitare Cagliari. Dai quartieri storici alle passeggiate sul lungomare Poetto e ai trekking urbani alla Sella del Diavolo. La celebre guida Lonely Planet Italia dedica uno speciale al capoluogo sardo, promosso come meta vacanziera durante tutto l’anno per i suoi suggestivi paesaggi e i meravigliosi colori, capaci di rendere indimenticabile il soggiorno in città.

L’itinerario “perfetto” prende il via dai quattro quartieri storici: l’antica roccaforte di Castello, con i suoi monumenti, i musei e i luoghi di fede situati in cima alla collina; la zona di Villanova, apprezzata per le vie fiorite e le eleganti boutique, senza rinunciare a una visita allo storico e pittoresco Mercato di San Benedetto; Stampace, ricco di meravigliosi edifici di culto, antichi resti archeologici e oasi verdi; il quartiere della Marina, consigliato per gustare le specialità della cucina tradizionale.

Il secondo giorno è dedicato alla scoperta delle bellezze naturalistiche attraverso una rilassante passeggiata a ridosso del lungomare Su Siccu o al trekking urbano che permette di raggiungere la cima del promontorio della Sella del Diavolo. Immancabile la sosta al porticciolo turistico di Marina Piccola, alla spiaggia del Poetto e all’interno dello splendido Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline.

