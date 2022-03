Aveva fornito false dichiarazioni all’atto della presentazione della domanda di reddito di cittadinanza al Comune di San Sperate ed aveva continuato a percepire gli assegni mensili, fino agli accertamenti a posteriori svolti dai carabinieri. Così una 36enne di origine Rom, residente a San Sperate, disoccupata con diverse precedenti denunce a carico, è stata denunciata a piede libero dai carabinieri della locale per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Sarà però difficile recuperare quanto indebitamente percepito in quanto la donna non possiede nulla che possa essere pignorato e i soldi sono stati spesi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it