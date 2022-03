Solo le gomme costano come una Panda. I finestrini pesano come una 500. E’ la «Mercedes Maybach S650 Guard VR10», intestata attualmente a una società di Arzachena, alla quale lo scorso 15 marzo sono state messe le ganasce fiscali dopo le sanzioni inflitte dall’Ue all’oligarca russo Alisher Usmanov.

Ma cosa ci fa in Sardegna una macchina del genere – “un elegante «mostro» da 5 tonnellate, a prova di Kalashnikov ed esplosivi” -?

Se lo chiede il Corriere della Sera. “L’auto – acquistata da una società di Arzachena al prezzo di 532.440,16 euro che con l’iva fa più di 600mila – “è omologata per resistere agli attacchi con esplosivo e (lo dice la sigla VR10) in grado di proteggere dall’aggressione con armi d’assalto caricate con proiettili blindati in acciaio”.

Stando al Corriere, l’auto potrebbe essere stata utilizzata da Putin per alcune “escursioni segretissime in Sardegna”. Usmanov ha infatti ha legami particolarmente stretti con il presidente russo al quale “avrebbe risolto i problemi d’affari”. Inoltre anche Dmitry Medvedev, ex presidente e primo ministro russo, avrebbe beneficiato dell’uso personale delle residenze di lusso in Sardegna controllate da Usmanov.

Allora – si chiede il Corsera – forse era per Medvedev il “carro armato” super lusso? O per le figlie di Putin che avrebbero frequentato una villa dell’oligarca? Forse il padre le ha raggiunte? O è lo stesso Usmanov che ha paura?

