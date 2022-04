La Asl 3 di Nuoro interviene per rispondere alle dichiarazioni rilasciate dai sindacati riguardo la carenza di personale che sta mettendo in difficoltà i reparti ospedalieri della zona. “Per rafforzare le attività del Pronto Soccorso – dichiara il direttore generale dell’Asl 3 di Nuoro, Paolo Cannas – stiamo aspettando che rientrino in servizio alcuni operatori temporaneamente assenti, ma soprattutto, ed è questa la novità più importante, contiamo molto sull’imminente conclusione dell’iter concorsuale per l’assunzione di nuovo personale medico da parte dell’Azienda ospedaliera Brotzu. Questo concorso potrà sicuramente darci risposte importanti in termini di nuove energie professionali. Ai nuovi arrivi presenteremo un piano di riorganizzazione delle attività che renda stimolante il lavoro. Stiamo lavorando per una rivisitazione dei processi logistici e clinici, al fine di migliorare quella che è la vera porta d’accesso del più grande ospedale del Nuorese”.

“Contiamo – spiega ancora Paolo Cannas – di far partire presto i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) che riguardano territorio-ospedale, ad esempio quello riguardante lo scompenso cardiaco, consentendoci di abbattere i tempi di attesa, evitando gli accessi impropri e alleggerendo il carico di lavoro su medici e infermieri del Pronto Soccorso. Questo consentirà certamente di mappare i processi e di migliorarli, ovviamente coinvolgendo gli stessi professionisti del Pronto Soccorso. È una sfida difficile, ma stimolante. Il nostro impegno è quello di creare un ambiente che gratifichi chi lavora per l’Azienda socio-sanitaria di Nuoro”.

