Mentre questa mattina stava iniziando la manovra per atterrare all’aeroporto di Cagliari un aereo Easy Jet proveniente da Milano è stato violentemente colpito da un volatile. L’impatto, chiamato in gergo “bird strike”, non ha avuto conseguenze tranne un grande spavento per i passeggeri. L’aereo è atterrato regolarmente, ma per consentire i controlli sulle condizioni dell’apparecchio il successivo volo per Milano previsto alle 12,35 è stato cancellato.

