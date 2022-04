La commissione giudicatrice della Fondazione Mont’e Prama ha terminato il primo ciclo di valutazione per individuare il nuovo direttore o direttrice dell’ente culturale.

Sono dieci i candidati scelti che sosterranno il colloquio finale: Chiara Blasetti Fantauzzi, fellow al dipartimento di Archeologia classica alla Freie Universitaet di Berlino; Nadia Canu, nella Soprintendenza dei Beni archeologici di Sassari e Nuoro (Educazione e ricerca) così come la sua collega Gabriella Gasperetti (Patrimonio storico artistico), Valeria Meirano, professoressa di Archeologia e Storia antica all’Università di Torino; Paola Mura, con un dottorato in Architettura e già funzionario tecnico per il Servizio Cultura e Spettacolo al Comune di Cagliari; Caterina Nieddu, nell’Ufficio di Gabinetto della Regione Sardegna per i Beni culturali; Paolo Sirena, esperto in Legislazione turistica e normativa dei Beni culturali; Paolo Storchi, professore in Archeologia classica all’Università di Bologna; Raimondo Zucca, archeologo e docente di Storia romana all’Università di Sassari. Ultima, ma non per importanza, anche Francesca Ghirra, ex candidata a sindaca di Cagliari, esperta di Urbanistica e Conservazione dei Beni culturali.

