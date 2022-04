Ieri a Sestu i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 43enne originario di Quartu Sant’Elena ma residente ad Elmas presso la casa comunale, disoccupato con diverse precedenti denunce a carico.

L’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari presso la comunità “Il Seme Onlus”, nel Comune di Santa Giusta, dalla quale era evaso il 28 febbraio scorso.

Il provvedimento è stato adottato in esecuzione di un’ordinanza datata 3 marzo 2022, trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. La misura disponeva la revoca del primo provvedimento e l’immediata traduzione dell’arrestato presso un istituto carcerario.

Durante le operazioni l’arrestato, che è stato tradotto nel carcere Uta, è stato trovato in possesso di due canne rispettivamente di hashish e di marijuana, per questo verrà segnalato alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntore di stupefacenti.

