Sarà un “mercato” del tutto speciale quello che verrà allestito nel piazzale dell’EXMA di Cagliari e che inaugurerà la nuova veste degli eventi Inventario, un progetto basato sul riutilizzo virtuoso delle giacenze inutilizzate delle produzioni culturali che ha già dato vita a un format di grande successo, sperimentato in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna e il Teatro Regio di Torino.

La mostra mercato di pezzi unici questa volta farà scoprire oggetti, illustrazioni, “pezzi unici” che hanno fatto la storia del Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi, il più grande appuntamento dedicato alle arti per l’infanzia in Sardegna e tra i primi in Italia. Dedicato ogni anno ad un tema diverso, il festival si svolge nel mese di ottobre e ospita scrittrici e scrittori, illustratrici e illustratori, artiste e artisti internazionali fra laboratori, incontri, performance e mostre.

L’evento non sarà aperto solo ad amanti e sostenitori del Festival Tuttestorie, ma anche a curiosi e collezionisti in cerca di inediti e di memorabilia introvabili altrove.

Cosa si venderà? Allestimenti del festival e delle mostre organizzate negli anni, arredi originali, illustrazioni d’autore e oggettistica che piacerà ai più piccoli e ai grandi!

Un’esposizione realizzata con oltre un centinaio di pezzi provenienti dai magazzini del Festival: vere e proprie storie che non hanno perso in nulla la loro magia e il loro smalto, che avranno così nuova vita e nuova collocazione.

La vendita ha una doppia finalità: dare a tutti la possibilità di “portare con sé” un tassello di storia del festival e contribuire, con l’acquisto, a una causa benefica.

Nello specifico dell’evento cagliaritano, la direzione del Festival Tuttestorie, sensibile e attenta agli ultimi tragici fatti che hanno colpito la popolazione Ucraina, ha deciso che il ricavato delle vendite sarà devoluto a Save the Children per l’emergenza Ucraina. In particolare l’organizzazione sta distribuendo pacchi alimentari e kit igienici (con particolare attenzione ai neonati) e continua a garantire due volte al giorno sessioni di supporto psicosociale online per i bambini, in modo da aiutarli a far fronte ai traumi che stanno vivendo. Nelle zone occupate, distribuisce denaro alle famiglie di sfollati più colpite, per comprare medicine, vestiti caldi e stufe.

Inventario per Tuttestorie si terrà domenica 10 aprile dalle 11 alle 18, nel piazzale dell’EXMA, in via San Lucifero 71.

Per info: cell. 3497853558 Silvia Murruzzu | fb https://www.facebook.com/artforfund/ | Instagram https://www.instagram.com/artforfu

