Un ferito in codice rosso al Policlinico e uno al Brotzu in codice giallo. È il bilancio dell’incidente stradale che in tarda serata, intorno alle 18,30, ha coinvolto due auto in via Lungosaline, all’altezza dell’Ospedale Marino. Risultano feriti un uomo e una donna soccorsi dal personale sanitario inviato con le ambulanze dal Servizio di Emergenza del 118.

Stando ai primi accertamenti, il conducente di una Ford Fiesta proveniente da Quartu Sant’Elena ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare un palo della luce situato nella mezzeria e finendo nella carreggiata dedicata all’opposto senso di marcia ed entrando in collisione con una Fiat 500 diretta verso Quartu.

Sul posto, oltre la Polizia Locale impegnata nei rilievi del sinistro, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Si è reso necessario “abbattere” il palo dell’illuminazione pubblica in quanto pericolante.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it