Nella giornata di ieri, gli agenti della squadra volante hanno arrestato l’autore di un tentato furto, compiuto all’interno in un istituto scolastico. Durante la notte tra sabato e domenica, un addetto al servizio di vigilanza ha chiamato il 113 per segnalare una probabile intrusione all’interno della scuola facendo attivare il sistema di allarme.

I poliziotti, dopo aver raggiunto la scuola, hanno notato una finestra forzata sorprendendo un uomo, un disoccupato di 51 anni, mentre tentava la fuga dall’edificio.

Durante il controllo, i poliziotti hanno constatato come diversi locali fossero stati rovistati, rinvenendo diversi strumenti utilizzati per portare a termine il furto, come un martello ed un cacciavite a taglio.

L’uomo è stato condotto in Questura e tratto in arresto per tentato furto aggravato. Sul posto è intervenuta anche la squadra sopralluoghi della polizia scientifica per i rilevi del caso.

