Mbappé sorprende tutti: breve fuga a Cagliari con la compagna

Sorpresa a Cagliari. La presenza di Kylian Mbappé in un noto locale di Castello ha immediatamente acceso curiosità e stupore. Il campione del Real Madrid ha infatti scelto il capoluogo sardo come meta per una breve pausa, approfittando del periodo di recupero da alcuni problemi muscolari.

Una visita lampo, lontana dai riflettori sportivi, ma non certo passata inosservata. Ad accompagnarlo, la sua nuova compagna, l’attrice spagnola Ester Expósito, figura molto nota nel panorama televisivo europeo. La coppia ha trascorso alcune ore di relax, concedendosi un momento di tranquillità in un contesto decisamente più riservato rispetto ai grandi palcoscenici del calcio internazionale.

La presenza di Mbappé sull’isola resta quindi legata esclusivamente a esigenze personali e al recupero fisico, in attesa di rivederlo protagonista sul campo ai Mondiali. Nel frattempo, anche una breve apparizione fuori contesto è bastata per catturare l’attenzione di tifosi e appassionati, che sui social hanno postato le immagini del calciatore a Cagliari.

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