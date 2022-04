Dal 2018 non aveva più i requisiti per guidare un’auto. Eppure, continuava ad andare in giro con la sua Nissan Micra, per di più senza mettere le cinture di sicurezza. Una nonnina ultraottantenne è stata fermata due volte in quindici giorni dalla Polizia locale di Nuoro a bordo della sua utilitaria. La prima volta le è stata comminata una sanzione di 5mila euro e l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per 90 giorni. Ma a sole due settimane dal primo verbale la stessa pattuglia ha visto nuovamente la nonnina sprint a bordo del veicolo. Adesso l’’auto verrà trasporta a un centro autorizzato del veicolo a spese della nonnina e dovrà essere confiscata e successivamente alienata.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it