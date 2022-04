Peggiorano dati Covid in Sardegna, in base all’ultimo report settimanale della Fondazione Gimbe. Nella settimana dal 6 al 12 aprile si registra un aumento dei nuovi casi del 3,4% rispetto alla settimana precedente. I maggiori aumenti riguardano la provincia di Oristano (+11,1% rispetto alla settimana precedente), Cagliari (+3,9%), Sud Sardegna (+10,6%). In controtendenza Nuoro (-1,3%) e Sassari (-2,4% rispetto alla settimana precedente). La pressione sugli ospedali resta sopra la media nazionale: la percentuale di posti letto in area medica occupati da pazienti Covid è attualmente del 21,3%, in terapia intensiva del 12,3%.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it