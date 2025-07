Tremendo frontale a Quartu: scontro tra due auto, ci sono 2 feriti

Questo pomeriggio, intorno alle 13.30, due auto che stavano viaggiando in via Marconi, a Quartu Sant’Elena, si sono violentemente scontrate tra loro.

Una delle due auto coinvolte è andata quasi completamente distrutta, mentre l’altra ha riportato danni minori, seppur gravi.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere gli autisti delle due vetture. Oltre al loro, è arrivato anche il personale sanitario, per prestare un supporto preliminare ai feriti, e le forze dell’ordine per gestire il traffico e ricostruire la dinamica.

Al momento non si hanno notizie sulle condizioni delle persone che si trovavano all’interno dei veicoli, ma secondo quanto trapelato una persona sarebbe grave.

