Ennesimo grave incidente stradale questa mattina sulla Sassari-Olbia, all’altezza di Ardara. Una Ford Ka, diretta verso Sassari, si è ribaltata per cause ancora da accertare ed è finita contro il guardrail. Le due persone che si trovavano a bordo – estratte dalle lamiere dai Vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri – sono state trasportate in gravi condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. I carabinieri della Compagnia di Ozieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

