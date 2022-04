La Sardegna conquista due statuette ai Mediastars di Milano, gli oscar della pubblicità italiana, arrivati alla 26ma edizione. È l’agenzia e casa di produzione pubblicitaria Go To Net, fondata dal regista Mario Giua Marassi, ad aggiudicarsi il doppio premio.

I riconoscimenti come Migliori spot socio-culturali 2022 sono andati ai film pubblicitari prodotti per i Musei Civici e Beni Culturali di Cagliari della Orientare srl (“History Lives On”) e per il Conservatorio di Cagliari (“Emozioni da vivere tutte d’un fiato”), rispettivamente nella sezione Tecnica Audiovisiva e nella sezione Tv e Cinema.

A Mario Giua Marassi, poi, è stato assegnato, per entrambi gli spot, il Premio speciale per la regia e un Premio per la direzione creativa dello spot sui Musei. Le premiazioni si terranno il 16 giugno prossimo a Milano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it