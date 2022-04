Stamane il Sindaco di Quartu Graziano Milia ha incontrato i nuovi revisori dei conti, insieme al nuovo presidente del Collegio Attilio Lasio. Il rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022/24 da parte del Consiglio Comunale di Quartu Sant’Elena era avvenuto lo scorso 12 aprile.

“Faccio i miei auguri a Danilo Pitzalis, Maria Carmela Sirigu e Attililo Lasio per il loro incarico. Sono certo che sapranno operare nel migliore dei modi al fianco dell’amministrazione quartese”, ha dichiarato Milia. “Voglio anche ringraziare i componenti del vecchio Collegio, Aldo Cadau, Monia Ibba e Maria Laura Vacca, per il prezioso lavoro svolto in questi anni”.

