Un palo della luce è crollato improvvisamente questa mattina in via Fracastoro, a Cagliari. L’incidente, causato dalla base completamente arrugginita e fatiscente del palo, non ha avuto delle conseguenze solo per fortuna: il crollo ha infatti soltanto sfiorato delle auto. Ma le conseguenze avrebbero potuto essere peggiori.

“Sono in auto, sento un botto tremendo dietro di me. Mi fermo, scendo per capire che cosa è accaduto – scrive su FB il noto giornalista e scrittore cagliaritano Marcello Cocco -: un palo dell’illuminazione pubblica, completamente arrugginito alla base, è caduto. Mi ha mancato di qualche millimetro. Tiro un sospiro di sollievo per il pericolo scampato. E compongo il numero della Polizia locale per segnalare l’accaduto. Mai l’avessi fatto: dieci minuti di attesa. “Trovo vergognosa”, dico quando finalmente un operatore risponde, “un’attesa così lunga”. Mi aspetto un minimo di scuse. “Guardi”, mi dice, “la chiamata sta iniziando proprio male. Non è proprio la giornata giusta. Mica è colpa mia se siamo soltanto in due”.

