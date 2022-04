Una bandiera ucraina portata da un manifestante è stata la miccia che ha acceso gli animi a Cagliari, durante il corteo per la celebrazione del 25 aprile, Festa di Liberazione nazionale dal nazifascismo.

Oltre 2500 persone si sono presentate a manifestare al corteo per la Liberazione a Cagliari, ma subito si è creata una prima frattura: una parte dei presenti ha espresso il proprio dissenso per l’invio di armi in Ucraina da parte dell’Italia, con uno striscione che recitava “Fuori l’Italia dalla guerra imperialista” e slogan contro la Nato.

Solidarietà all’Ucraina è stata manifestata invece dal comitato organizzatore al megafono subito dopo il passaggio al Parco delle rimembranze. Omaggio floreale anche al monumento dedicato ad Antonio Gramsci, vittima del fascismo.

