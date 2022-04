Multa fino a 7mila euro per due viaggiatori in arrivo da Istanbul all’aeroporto di Cagliari-Elmas. Nei loro bagagli son stati trovati una serie di abiti contraffati, come scarpe, felpe, giubbotti e maglie di note firme come Gucci, Prada, Louis Vuitton, Versace, Moncler, Hugo Boss, Dolce&Gabbana, Emporio Armani e tanti altri.

A scoprirli i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Cagliari con la collaborazione della Guardia di finanza, durante il controllo dei bagagli.

Sotto sequestro 35 capi d’abbigliamento del valore di circa 11mila euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

