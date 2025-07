Il classe '92 è carico in vista della prossima stagione: "Ho una grande voglia di riscatto. Parlare con coach Bulleri mi ha subito trasmesso entusiasmo"

Colpo per la Dinamo: da Scafati arriva il play Zanelli

Nuovo acquisto per la Dinamo Sassari che ieri pomeriggio ha reso noto di aver raggiunto l’accordo per portare in biancoblù il playmaker Alessandro Zanelli.

Classe 1992, aveva mosso i primi passi nelle giovanili della Benetton Treviso. A 22 anni aveva esordito in A2 con Recanati, mentre nel 2018 era arrivata la chiamata dalla A con L’Happy Casa Brindisi.

Dopo quattro stagioni in Puglia aveva fatto ritorno a Treviso con la maglia della Nutribullet e infine la scorsa stagione ha giocato a Scafati con una media di 5,4 punti, 1,8 rimbalzi e 1,5 assist in 16,8 minuti di impiego col 37% al tiro pesante.

“Parlare con coach Bulleri mi ha subito trasmesso entusiasmo: percepire la sua fiducia nei miei confronti è stato determinante nella scelta di sposare questo progetto” ha affermato Zanelli ai microfoni del club.

“Nel corso della mia carriera ho affrontato la Dinamo tantissime volte e l’ho sempre vista come una società ambiziosa, ben organizzata e con una grande storia alle spalle. Arrivo da una stagione complicata, soprattutto sotto il profilo del contesto di squadra – ha proseguito – e ho una grande voglia di riscatto: il mio obiettivo principale è contribuire al massimo ai risultati del gruppo”.

