Un grande murale lungo venti metri, un artista in residenza, una comunità coinvolta nella realizzazione di un’opera di fruizione pubblica. Sarà una festa di primavera, a Giorgino, grazie al progetto “UrbanLab Giorgino” di Riverrun, in collaborazione con FacendoCoseaCagliari e gli abitanti del Villaggio Pescatori.

Giovedì 28 aprile verrà inaugurato e presentato al pubblico il murale di Andrea Casciu, esito di un laboratorio di quattro giornate con i residenti del vecchio borgo. L’iniziativa, la prima di una serie che animeranno il villaggio sino a giugno, rientra nel percorso di Nonturismo avviato da Riverrun nel 2016, e prende il nome di UrbanLab Giorgino, un progetto di rigenerazione urbana che mira a promuovere un nuovo modello di sviluppo sostenibile, realizzato a partire dal coinvolgimento attivo delle comunità locali.

Gli abitanti del villaggio e i partecipanti al laboratorio di street art, infatti, hanno progettato e stanno realizzando un grande murale lungo 20 metri che racchiude i simboli del genius loci di Giorgino. Il tutto sotto la supervisione di Andrea Casciu, l’artista in residenza che ha dormito nelle case degli abitanti, ha mangiato con loro, ha dialogato e dato forma al loro immaginario pieno di reti da pesca, abitanti del mare, personaggi che hanno lasciato un segno nella comunità, tra cui non poteva mancare Sant’Efisio, il Santo che qui è di casa e che tutti trattano come un amico speciale. Tutto questo e altro ancora racchiuso nellagrande opera muraria collettiva partecipata che sta prendendo forma in questi giorni al villaggio e che verrà inaugurata il 28 aprile.

Ma il programma della serata prende il via alle 18, con un tour guidato per le vie del villaggio a cura di Sonia Carta di FacendoCoseaCagliari. Un’escursione urbana tra la storia, i giochi e le atmosfere incredibili di Giorgino. La partecipazione al tour è gratuita, ma è necessario disporre della “Guida di Giorgino” curata da Riverrun e pubblicata da Ediciclo, prima dell’inizio del percorso.

A seguire, dalle 19,30, l’inaugurazione del murale con musica, vino e – immancabile in un borgo a vocazione peschereccia – una grande frittura per tutti al costo di 12 euro. Il ricavato della serata sarà utilizzato dal comitato di quartiere per le attività autorganizzate di abbellimento e mantenimento del villaggio.

L’obiettivo di UrbanLab è quello di fornire strumenti utili ai cittadini per acquisire consapevolezza rispetto alle potenzialità proprie e del proprio territorio, e una capacità di visione e progettazione di sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo.

Prossimo appuntamento con UrbanLab Giorgino tra il 18 e il 21 maggio, con un doppio laboratorio legato al tema della sostenibilità: da un lato un processo di sensibilizzazione sui temi della raccolta differenziata rivolto ai più giovani, dall’altra la costruzione di nuovi percorsi tematici di trekking urbano utili a scoprire il territorio di Giorgino, sotto il profilo ambientale, naturalistico, antropologico, storico ed ecologico.

