Con undici rinvii a giudizio, tre patteggiamenti e una richiesta di messa alla prova, si è conclusa la prima fase dell’udienza preliminare, a Torino, dell’inchiesta “Platinum” riguardante attività di cellule della ‘ndrangheta tra il nord ovest italiano e la Germania.

Altri venticinque imputati saranno giudicati a maggio con rito abbreviato.

L’inchiesta è condotta dalla Direzione distrettuale antimafia piemontese insieme alle autorità investigative tedesche con il coordinamento di Eurojust.

Le accuse, a vario titolo, sono di associazione di stampo mafioso e riguardano prevalentemente il narcotraffico: in particolare, l’importazione di cocacina da smerciare in Sardegna e in Sicilia, oltre al riciclaggio dei proventi in attività commerciali e di ristorazione in Germania.

