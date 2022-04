Venerdì 29 aprile alle 10 il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, darà il via, in via Santa Croce 63, con una conferenza stampa all’apertura stabile al pubblico del MUACC, il Museo universitario delle arti e delle culture contemporanee dell’Ateneo del capoluogo sardo.

L’avvio delle attività del MUACC è reso possibile dall’assunzione della curatrice del Museo, Simona Campus. L’impegno è rivolto alla valorizzazione del patrimonio artistico di età contemporanea dell’Università e ad una programmazione continua di mostre temporanee e public programs. Le occasioni di pubblica fruizione sono supportate dall’attivazione di tirocini che coinvolgono studentesse e studenti dei corsi di laurea affini.

La struttura – in una prima fase sperimentale – sarà aperta al pubblico dalle 16 alle 19 ogni martedì e ogni giovedì, ma potranno essere concordate su prenotazione anche visite in orari e giorni differenti.

All’incontro con la stampa – che comprende anche una speciale preview dell’esposizione allestita negli spazi di via Santa Croce riservata ai giornalisti, guidata dalla curatrice – parteciperanno con il Rettore e la curatrice, il Direttore Generale dell’Ateneo Aldo Urru, il Dirigente della Direzione per i servizi bibliotecari e attività museali Marco Maxia, la referente scientifica del MUACC Rita Pamela Ladogana, e l’artista Italo Antico, autore delle opere in mostra, generosamente donate all’Ateneo.

